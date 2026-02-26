Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentabler Lonza-Einstieg?
|
26.02.2026 10:03:25
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Lonza-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 140,61 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,112 Lonza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.02.2026 gerechnet (526,60 CHF), wäre die Investition nun 3 745,09 CHF wert. Damit wäre die Investition um 274,51 Prozent gestiegen.
Lonza war somit zuletzt am Markt 36,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
Analysen zu Lonza AG (N)
