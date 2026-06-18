Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Profitable Lonza-Anlage?
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18.06.2026 10:04:37
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lonza-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 144,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69,204 Lonza-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 34 138,12 CHF, da sich der Wert einer Lonza-Aktie am 17.06.2026 auf 493,30 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241,38 Prozent angewachsen.
Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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