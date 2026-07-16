SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lonza-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lonza-Papier bei 155,52 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,643 Lonza-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 581,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373,83 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 373,83 CHF, was einer positiven Performance von 273,83 Prozent entspricht.

Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at