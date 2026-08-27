Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentable Lonza-Investition?
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27.08.2026 10:03:21
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lonza-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 473,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,211 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lonza-Aktie auf 587,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,19 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,19 Prozent vermehrt.
Der Lonza-Wert an der Börse wurde auf 41,50 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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