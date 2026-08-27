SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lonza-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lonza-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 473,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,211 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lonza-Aktie auf 587,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,19 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,19 Prozent vermehrt.

Der Lonza-Wert an der Börse wurde auf 41,50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at