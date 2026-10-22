Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Langfristige Investition
|
22.10.2026 10:03:22
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lonza-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Lonza-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 332,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 30,039 Lonza-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 732,35 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 21.10.2026 auf 623,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87,32 Prozent erhöht.
Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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