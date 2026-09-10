SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lonza eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lonza-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169,05 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,155 Lonza-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 538,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 825,29 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 218,25 Prozent angezogen.

Lonza war somit zuletzt am Markt 38,86 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at