Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentable Lonza-Anlage?
|
10.09.2026 10:03:55
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lonza-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169,05 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,155 Lonza-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 538,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 825,29 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 218,25 Prozent angezogen.
Lonza war somit zuletzt am Markt 38,86 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags (finanzen.at)
|
10.09.26
|Lonza Further Strengthens US Manufacturing Presence with Addition of a Commercial Spray-Drying Facility in Bend, Oregon (EQS Group)
|
09.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SMI schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|SLI aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lonza AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lonza AG (N)
|565,00
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.