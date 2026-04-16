SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Lonza-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lonza-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 558,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Lonza-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,908 Lonza-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (533,80 CHF), wäre die Investition nun 9 559,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,41 Prozent.

Lonza war somit zuletzt am Markt 36,95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at