Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Langfristige Performance
|
06.08.2026 10:03:55
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.08.2021 wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 707,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,141 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,38 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 05.08.2026 auf 561,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,62 Prozent.
Lonza war somit zuletzt am Markt 38,87 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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