Lonza Aktie

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

Profitable Lonza-Anlage? 12.03.2026 10:03:19

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lonza-Aktie bei 534,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Lonza-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,187 Lonza-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 489,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,69 CHF wert. Mit einer Performance von -8,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Lonza einen Börsenwert von 34,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lonza

Aktien in diesem Artikel

Lonza AG (N) 535,60 0,26% Lonza AG (N)

