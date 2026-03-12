Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Profitable Lonza-Anlage?
|
12.03.2026 10:03:19
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lonza-Aktie bei 534,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Lonza-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,187 Lonza-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 489,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,69 CHF wert. Mit einer Performance von -8,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Lonza einen Börsenwert von 34,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
12.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI sackt ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|SIX-Handel SMI leichter (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
09.03.26
|Lonza and Genetix Biotherapeutics Extend Commercial Manufacturing Agreement for ZYNTEGLO™ (EQS Group)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|SMI aktuell: SMI fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Lonza Completes its Transformation to a Pure-Play CDMO with Agreement to Divest Capsules & Health Ingredients (EQS Group)
Analysen zu Lonza AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lonza AG (N)
|535,60
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.