Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lonza-Investmentbeispiel
|
26.11.2026 10:03:22
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Lonza-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 738,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,354 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 662,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896,29 CHF wert. Damit wäre die Investition 10,37 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Lonza belief sich jüngst auf 46,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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