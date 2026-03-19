Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Profitable Lonza-Anlage? 19.03.2026 10:04:12

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lonza-Einstiegs gewesen.

Die Lonza-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 541,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hat, hat nun 1,848 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 890,02 CHF, da sich der Wert einer Lonza-Aktie am 18.03.2026 auf 481,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,00 Prozent.

Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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