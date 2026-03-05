SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lonza-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 578,60 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,283 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 525,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 084,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,16 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 36,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at