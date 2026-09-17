SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lonza-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 545,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,183 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 98,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 538,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,36 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Lonza betrug jüngst 37,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at