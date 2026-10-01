SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lonza von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lonza-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lonza-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 695,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,384 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 273,88 CHF, da sich der Wert einer Lonza-Aktie am 30.09.2026 auf 575,20 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 273,88 CHF, was einer negativen Performance von 17,26 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Lonza belief sich zuletzt auf 40,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at