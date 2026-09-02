Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Langfristige Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?
Heute vor 10 Jahren wurde das Nestlé-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79,05 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,265 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,32 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 01.09.2026 auf 78,51 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,68 Prozent.
Insgesamt war Nestlé zuletzt 199,65 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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