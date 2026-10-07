SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nestlé-Investment verdienen können.

Nestlé-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Nestlé-Aktie an diesem Tag bei 74,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Nestlé-Papier investiert hätte, hätte er nun 134,246 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 095,31 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 06.10.2026 auf 75,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,95 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé belief sich zuletzt auf 187,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at