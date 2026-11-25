Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Lohnendes Nestlé-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Nestlé-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 69,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Nestlé-Aktie investiert, befänden sich nun 1,449 Nestlé-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nestlé-Papiere wären am 24.11.2026 125,04 CHF wert, da der Schlussstand 86,28 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,04 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Nestlé belief sich zuletzt auf 214,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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