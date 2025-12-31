SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nestlé gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Nestlé-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74,88 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Nestlé-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,547 Nestlé-Aktien. Die gehaltenen Nestlé-Anteile wären am 30.12.2025 10 515,49 CHF wert, da der Schlussstand 78,74 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 5,15 Prozent.

Nestlé wurde am Markt mit 199,15 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at