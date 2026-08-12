Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Profitables Nestlé-Investment?
|
12.08.2026 10:04:01
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nestlé-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,69 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,395 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,83 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 11.08.2026 auf 80,17 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,83 Prozent angezogen.
Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 204,10 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12.08.26
|Handel in Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.08.26
|SIX-Handel SMI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|SIX-Handel Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|84,65
|0,13%