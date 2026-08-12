SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nestlé-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,69 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,395 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,83 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 11.08.2026 auf 80,17 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,83 Prozent angezogen.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 204,10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at