Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Rentabler Nestlé-Einstieg?
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13.05.2026 10:04:04
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Nestlé-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Nestlé-Aktie betrug an diesem Tag 73,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Nestlé-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,986 Nestlé-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 10 591,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,32 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 5,92 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 192,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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