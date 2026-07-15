Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Langfristige Anlage 15.07.2026 10:03:41

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Nestlé eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76,59 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 130,565 Nestlé-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 83,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 951,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,52 Prozent erhöht.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 212,86 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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