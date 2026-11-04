Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investmentbeispiel 04.11.2026 10:03:34

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nestlé eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Nestlé-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Nestlé-Aktie investiert, befänden sich nun 1,267 Nestlé-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nestlé-Anteile wären am 03.11.2026 106,98 CHF wert, da der Schlussstand 84,41 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,98 Prozent angezogen.

Nestlé war somit zuletzt am Markt 214,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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