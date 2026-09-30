Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Hochrechnung 30.09.2026 10:03:37

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Nestlé-Kapitalanlage von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Nestlé-Kapitalanlage von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nestlé-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Nestlé-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nestlé-Anteile an diesem Tag 76,55 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,063 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nestlé-Aktie auf 76,26 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 996,21 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 0,38 Prozent gleich.

Nestlé wurde am Markt mit 194,73 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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