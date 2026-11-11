Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Lukrativer Nestlé-Einstieg? 11.11.2026 10:03:54

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nestlé-Investment verlieren können.

Am 11.11.2023 wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nestlé-Anteile 99,38 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,062 Nestlé-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 869,49 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 10.11.2026 auf 86,41 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,05 Prozent eingebüßt.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 217,94 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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