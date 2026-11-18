Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nestlé-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nestlé-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 123,14 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 81,208 Nestlé-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 7 043,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86,73 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,57 Prozent verkleinert.

Nestlé erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 222,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at