SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nestlé-Papier an diesem Tag 115,02 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,869 Nestlé-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,09 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 67,02 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 32,98 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Nestlé eine Marktkapitalisierung von 195,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at