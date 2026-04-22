Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Frühes Investment 22.04.2026 10:03:49

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Nestlé eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 86,66 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,393 Nestlé-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nestlé-Papiers auf 75,36 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 696,05 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 13,04 Prozent.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 194,29 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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