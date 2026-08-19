Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investition 19.08.2026 10:03:37

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nestlé-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nestlé-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 103,86 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 9,628 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 762,56 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 18.08.2026 auf 79,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,74 Prozent vermindert.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 199,25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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