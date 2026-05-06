SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nestlé-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 108,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,183 Nestlé-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 712,30 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 05.05.2026 auf 77,57 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,77 Prozent abgenommen.

Am Markt war Nestlé jüngst 197,60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at