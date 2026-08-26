Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Performance im Blick
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26.08.2026 10:03:29
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht
Nestlé-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115,56 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Nestlé-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,535 Anteilen. Die gehaltenen Nestlé-Aktien wären am 25.08.2026 6 907,23 CHF wert, da der Schlussstand 79,82 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 30,93 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Nestlé eine Börsenbewertung in Höhe von 203,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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