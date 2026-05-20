Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investition im Blick 20.05.2026 10:04:25

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nestlé-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 87,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Nestlé-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,137 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,85 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 19.05.2026 auf 79,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 9,15 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé belief sich zuletzt auf 197,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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