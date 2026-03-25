Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Investmentbeispiel 25.03.2026 10:04:44

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nestlé-Papier bei 88,84 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,256 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 860,87 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 24.03.2026 auf 76,48 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 860,87 CHF entspricht einer negativen Performance von 13,91 Prozent.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,39 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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25.03.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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