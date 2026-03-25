SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nestlé-Papier bei 88,84 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,256 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 860,87 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 24.03.2026 auf 76,48 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 860,87 CHF entspricht einer negativen Performance von 13,91 Prozent.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,39 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at