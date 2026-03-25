Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Investmentbeispiel
|
25.03.2026 10:04:44
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nestlé-Papier bei 88,84 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,256 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 860,87 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 24.03.2026 auf 76,48 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 860,87 CHF entspricht einer negativen Performance von 13,91 Prozent.
Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,39 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
25.03.26
|SIX-Handel: SMI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Zürich: SLI bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|SMI-Handel aktuell: SMI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.03.26
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|83,55
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.