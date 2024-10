SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Nestlé eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Nestlé-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 114,82 CHF wert. Bei einem Nestlé-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,871 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2024 73,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,88 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26,95 Prozent.

Der Nestlé-Wert an der Börse wurde auf 216,84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at