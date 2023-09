SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment eingefahren

Vor Jahren in Novartis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,80 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Novartis-Aktie investiert hat, hat nun 1,222 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2023 gerechnet (88,12 CHF), wäre das Investment nun 107,73 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 107,73 CHF, was einer positiven Performance von 7,73 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Novartis einen Börsenwert von 175,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at