Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Novartis-Performance im Blick 06.04.2026 10:03:47

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Novartis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,49 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 168,105 Novartis-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 123,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 710,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 225,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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