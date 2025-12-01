Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Novartis Aktie

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

Novartis-Investment 01.12.2025 10:04:31

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Die Novartis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,71 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,255 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 131,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 104,48 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 31,08 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 198,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

