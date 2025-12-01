Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Novartis-Investment
|
01.12.2025 10:04:31
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Novartis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,71 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,255 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 131,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 104,48 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 31,08 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 198,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|SIX-Handel: SMI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|Fehlende Impulse in Zürich: SMI pendelt um Schlusskurs vonMittwoch (finanzen.at)