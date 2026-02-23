Novartis Aktie

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

23.02.2026 10:04:23

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Die Novartis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,31 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 131,050 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 16 572,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126,46 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 65,73 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 241,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Novartis Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 138,45 0,29% Novartis AG

