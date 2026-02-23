SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Die Novartis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,31 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 131,050 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 16 572,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126,46 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 65,73 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 241,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at