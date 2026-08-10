Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Performance unter der Lupe 10.08.2026 10:03:54

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Novartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85,85 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,481 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 125,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 674,26 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,74 Prozent angezogen.

Novartis war somit zuletzt am Markt 230,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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