Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Hochrechnung 20.07.2026 10:04:24

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Novartis-Papiers betrug an diesem Tag 78,99 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,600 Novartis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Novartis-Papiere wären am 17.07.2026 15 824,99 CHF wert, da der Schlussstand 125,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +58,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Novartis eine Marktkapitalisierung von 228,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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