Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Novartis-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 102,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 97,201 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 127,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 418,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 233,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at