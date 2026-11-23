Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Profitable Novartis-Investition?
|
23.11.2026 10:03:36
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Novartis-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 102,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 97,201 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 127,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 418,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 233,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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