Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Hochrechnung 11.05.2026 10:04:47

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Novartis-Investment gewesen.

Am 11.05.2025 wurden Novartis-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Novartis-Anteile bei 90,91 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hat, hat nun 11,000 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 246,95 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Anteils am 08.05.2026 auf 113,36 CHF belief. Damit wäre die Investition um 24,69 Prozent gestiegen.

Novartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 207,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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