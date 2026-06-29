Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Lohnender Novartis-Einstieg?
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29.06.2026 10:03:53
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Novartis-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 66,82 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 149,661 Novartis-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 899,19 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 26.06.2026 auf 126,28 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +88,99 Prozent.
Novartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 231,11 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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