SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Novartis-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Novartis-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 66,82 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 149,661 Novartis-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 899,19 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 26.06.2026 auf 126,28 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +88,99 Prozent.

Novartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 231,11 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at