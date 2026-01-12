SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Novartis-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Novartis-Anteile bei 68,62 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 145,732 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Anteile wären am 09.01.2026 16 619,29 CHF wert, da der Schlussstand 114,04 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 66,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 216,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at