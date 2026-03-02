SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie gebracht.

Am 02.03.2021 wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Novartis-Aktie an diesem Tag bei 76,71 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 1,304 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 130,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,11 CHF wert. Damit wäre die Investition 70,11 Prozent mehr wert.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 249,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at