SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Novartis-Aktie betrug an diesem Tag 74,99 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 133,352 Novartis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (113,70 CHF), wäre das Investment nun 15 162,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,62 Prozent vermehrt.

Novartis war somit zuletzt am Markt 208,36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at