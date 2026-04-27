Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Novartis-Investition
|
27.04.2026 10:03:32
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Novartis-Aktie betrug an diesem Tag 74,99 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 133,352 Novartis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (113,70 CHF), wäre das Investment nun 15 162,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,62 Prozent vermehrt.
Novartis war somit zuletzt am Markt 208,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
18:25
|Ausblick: Novartis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10:03
|SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07:14
|Press Release: Novartis Rhapsido(R) -2- (Dow Jones)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
24.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|123,16
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.