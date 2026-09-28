Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Lukrativer Novartis-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Novartis-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 98,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,016 Novartis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,75 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 25.09.2026 auf 119,80 CHF belief. Mit einer Performance von +21,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Novartis jüngst 219,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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