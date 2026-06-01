SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,94 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 15,166 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 29.05.2026 1 786,83 CHF wert, da der Schlussstand 117,82 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 78,68 Prozent gestiegen.

Novartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 215,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at