SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Novartis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 95,37 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,485 Novartis-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 312,15 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 13.02.2026 auf 125,14 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +31,22 Prozent.

Novartis war somit zuletzt am Markt 239,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at