Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Novartis-Investition im Blick 31.08.2026 10:03:47

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie gebracht.

Die Novartis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 101,16 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Novartis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,853 Novartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 123,74 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 232,11 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 22,32 Prozent gleich.

Der Novartis-Wert an der Börse wurde auf 226,46 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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