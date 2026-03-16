SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novartis-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 96,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,788 Novartis-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Novartis-Papiers auf 121,36 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 595,74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,96 Prozent.

Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 231,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at